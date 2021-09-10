Турчинов: Украина не может «зачистить» Крымский мост из-за заморозки работ по ракетным комплексам «Нептун»

Аргументы Недели → В мире 13+

10 сентября 2021, 19:52

Крымский мост, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Украина не может «зачистить» российский Крымский мост из-за заморозки работ по ракетным комплексам «Нептун». На это в разговоре со СМИ указал Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

Процитированный «ПолитНавигатором» Турчинов поведал, что в период президентства Петра Порошенко киевские власти собирались построить «мощную противокорабельную оборону» с использованием снарядов «Нептун».

«Была создана крылатая ракета, которая имеет шифр “Нептун”, и сделали мобильные комплексы этих крылатых ракет. Заказали только один дивизион вместо хотя бы трех. Но было запланировано сделать эти комплексы ракетные, которые могут транспортироваться самолетами, то есть авиационные, и надводные, корабельные. Заморожено, остановлено», — отметил собеседник журналистов.

По словам экс-чиновника, из-за прекращения работ Украина не может «зачистить» Крымский мост.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Орлов высказал мнение, согласно которому Киев от военного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР удерживает только предупреждение президента России Владимира Путина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости