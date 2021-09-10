Военный аналитик Владимир Орлов: армию Украины удерживает от атаки на ДНР и ЛНР только предупреждение Путина Киеву

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10 сентября 2021, 18:53 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины удерживает от атаки на самопровозглашенные ДНР и ЛНР только предупреждение президента России Владимира Путина Киеву. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный аналитик Владимир Орлов.

Эксперт указал на то, что украинская армия получает из-за рубежа стрелковое оружие, средства разведки и связи. Также Орлов констатировал, что ВСУ значительно превосходят Народную милицию республик Донбасса по численности личного состава.

По словам специалиста, Киев не идет в наступление на ДНР и ЛНР не из-за того, что боится жертв среди мирного населения. Аналитик отметил, что от решительных действий в Донбассе армию Украины удерживает только предупреждение Владимира Путина. Президент РФ публично заявил в 2018 году, что нападение на республики «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Ранее киевский журналист Юрий Бутусов сообщил о «резком обострении» на фронте в Донбассе.

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