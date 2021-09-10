Киевский журналист Бутусов сообщил о «резком обострении» на фронте в Донбассе и потерях армии Украины

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10 сентября 2021, 14:19

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевский журналист Юрий Бутусов сообщил о «резком обострении» на фронте в Донбассе и потерях Вооруженных сил Украины. Соответствующую публикацию Бутусов разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Резко обостряется обстановка на фронте», — написал Бутусов. По его словам, за последнее время «в результате многочисленных обстрелов» по всей линии соприкосновения ранены, контужены и получили боевые травмы до десяти украинских военных.

С 1 августа по 8 сентября ВСУ потеряли погибшими в Донбассе 16 человек, добавил автор поста.

Народная милиция непризнанной ДНР, в свою очередь, проинформировала об уничтожении минометного расчета 58-й бригады ВСУ, обстреливавшего Донецк. В результате ответного удара были убиты двое киевских силовиков.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов заявил о «реальной» угрозе «вторжения» России в страну.

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