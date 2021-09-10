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Александр Турчинов заявил о «реальной» угрозе «вторжения» России на Украину

, 13:12

Александр Турчинов заявил о «реальной» угрозе «вторжения» России на Украину
Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Str / globallookpress.com

Александр Турчинов, бывший секретарь Совнацбеза Украины, заявил о «реальной» угрозе «вторжения» России в страну. С соответствующим утверждением Турчинов выступил в разговоре со СМИ.

«Угроза российского вторжения реальна», — полагает экс-чиновник.

Он указал на то, что в настоящий момент «очень серьезные силы» нависают над Украиной с севера и на востоке.

Также процитированный «ПолитНавигатором» Александр Турчинов предупредил, что «у нас есть реальная опасность открытия так называемого белорусского фронта, когда российские войска, российские танковые клинья зайдут в тыл наших военных группировок».

Киевские политики и эксперты регулярно облиняют РФ в «агрессивных» намерениях. Официальная Москва опровергает подобные заявления, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что из-за подчинения воле США и отказа от диалога с Россией Украина «превратилась в рыбу на сковороде».

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