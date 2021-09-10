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10 сентября 2021, 09:19 Источник: «ПолитРоссия»

Переговоры президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Из-за подчинения воле Соединенных Штатов и отказа от диалога с Российской Федерацией Украина «превратилась в рыбу на сковороде». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«Не будет преувеличением сказать, что Украина превратилась в рыбу на сковороде. Что бы она ни делала, ей суждено стать блюдом для других стран», — пишет сайт Sohu.

В материале китайского портала, пересказанном «ПолитРоссией», указывается, что в таком положении бывшая советская республика оказалась из-за подчинения воле США и отказа от диалога с Москвой.

Sohu отмечает, что «маленькая страна, предающая одну большую страну и связывающая себя обязательствами с другой, никогда не добьется успеха».

Как сообщалось ранее в пятницу, секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов заявил, что киевские военные могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ президента Владимира Зеленского.

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