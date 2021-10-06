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NetEase: Киев не сможет отобрать у России Крым, потому что НАТО не будет воевать с Москвой из-за Украины

, 20:47 Источник: «ПолитРоссия»

NetEase: Киев не сможет отобрать у России Крым, потому что НАТО не будет воевать с Москвой из-за Украины
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киев не сможет отобрать Крым у Российской Федерации, потому что НАТО не будет воевать с Москвой из-за Украины. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что киевская сторона не отказалась от притязаний на Крым, однако она никогда не сможет снова завладеть полуостровом. Как констатировало издание, Украина слишком слаба, чтобы отобрать регион у РФ.

При этом на полноценную помощь Североатлантического альянса Киеву рассчитывать не следует. НАТО воевать с Россией из-за Украины не будет, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что политик Николай Стариков допустил возможность развязывания Соединенными Штатами вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

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