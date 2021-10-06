Насколько обоснованно российских хакеров снова обвиняют во вмешательстве в выборы в Германии

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6 октября 2021, 17:46

Ещё этой весной лидера партии «зелёных» Анналену Бербок прочили в преемницы немецкого канцлера Ангелы Меркель. Тогда её партия уверенно возглавляла рейтинги и набирала 28% голосов избирателей. А на выборах в сентябре «зелёные» заняли лишь третье место, не дотянув даже до 15%. И в этом западные СМИ снова видят коварную «руку Москвы». Якобы, это «русские хакеры ГРУ» организовали целую серию скандалов, связанных с Анналеной Бербок, которые привели к падению её рейтинга.



Действительно, если бы выборы выиграла партия «зелёных», а канцлером стала её представитель Анналена Бербок, российско-германские отношения резко ухудшились бы. Ведь она не скрывала критического отношения к политике Москвы, требовала ужесточения санкций, допускала продажу немецкого оружия Киеву и категорически выступала против газопровода «Северный поток – 2».



В сентябре правительство Германии обвинило Россию в кибератаках в рамках кампании Ghostwriter, осуществляемых на немецких парламентариев, и предупредило о возможных операциях влияния. Западные спецслужбы утверждают, что в течение нескольких месяцев хакеры из группы Ghostwriter пытаются получить доступ к личным электронным почтовым ящикам депутатов бундестага и земельных парламентов с помощью так называемых фишинговых писем. Немецкие органы безопасности убеждены, что за атаками стоит российская военная разведка ГРУ.



На днях Европейский союз также обвинил Россию в целенаправленных кибератаках и пригрозил последствиями. Вредоносная деятельность была направлена на многочисленных членов парламента, правительственных чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества ЕС, говорится в опубликованном заявлении 27 стран-членов.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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