Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство «Спутника V» в Иране

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в среду, 6 октября, что Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране.
Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом отметил, что в гуманитарном взаимодействии Москвы и Тегерана приоритетным является совместное противодействие пандемии коронавируса.
По словам главы МИД РФ, над этим в настоящий момент активно работают соответствующие ведомства. Лавров уточнил, что стороны подписали контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства данной вакцины в стране.
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