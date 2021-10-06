Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство «Спутника V» в Иране

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6 октября 2021, 14:58 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в среду, 6 октября, что Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом отметил, что в гуманитарном взаимодействии Москвы и Тегерана приоритетным является совместное противодействие пандемии коронавируса.

По словам главы МИД РФ, над этим в настоящий момент активно работают соответствующие ведомства. Лавров уточнил, что стороны подписали контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства данной вакцины в стране.

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