Вьетнам в ближайшее время начнет применять вакцину «Спутник V»

В среду, 6 октября, стало известно, что в ближайшее время Вьетнам начнет использовать российскую вакцину "Спутник V" в рамках общенациональной кампании вакцинации против коронавируса нового типа.
Генеральный директор ведущей местной фармацевтической компании Vabiotech До Туан Дат сообщил, что "Спутник V" будет доставлен в медицинские учреждения и прививочные пункты Вьетнама, как только поступит заводской сертификат на первую импортированную партию препарата.
Напомним, 29 сентября страна получила первую коммерческую партию вакцины "Спутник V", состоящую из 739 тысяч доз.
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