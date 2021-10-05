Разработчики «Спутника V» рассчитывают, что ВОЗ зарегистрирует вакцину до конца ноября

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что рассчитывает на регистрацию "Спутника V" ВОЗ до конца ноября.
В рамках экспертной дискуссии «Перспективы борьбы с пандемией вызванной "SARS-CоV-2"» в Новосибирске Владимир Гущин подчеркнул, что коллеги из Российского фонда прямых инвестиций, занимающиеся международной повесткой, весьма активно работают в данном направлении.
Руководитель лаборатории выразил мнение, что в ближайшее время вопрос с регистрацией вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения будет решен. Предполагается, что это произойдет к концу ноября.
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