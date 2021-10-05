Разработчики «Спутника V» рассчитывают, что ВОЗ зарегистрирует вакцину до конца ноября

Аргументы Недели → В мире 13+

5 октября 2021, 11:34 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что рассчитывает на регистрацию "Спутника V" ВОЗ до конца ноября.

В рамках экспертной дискуссии «Перспективы борьбы с пандемией вызванной "SARS-CоV-2"» в Новосибирске Владимир Гущин подчеркнул, что коллеги из Российского фонда прямых инвестиций, занимающиеся международной повесткой, весьма активно работают в данном направлении.

Руководитель лаборатории выразил мнение, что в ближайшее время вопрос с регистрацией вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения будет решен. Предполагается, что это произойдет к концу ноября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости