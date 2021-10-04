Эксперты рассказали об опасности комбинирования вакцин против COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 октября 2021, 15:45

Россияне активно используют возможностью привиться зарубежными препаратами, находясь за границей. Одни для этого приобретают вакцинные туры, другие прививаются во время командировок. Главная цель вакцинации заключается в получении так называемого «зелёного паспорта». Он даёт право беспрепятственного путешествия по миру.



Врачи не могут дать однозначного ответа относительно допустимости сочетания разных препаратов против коронавирусной инфекции. Специальных исследований по данному направлению учёные не проводили. При этом ряд специалистов считает, что такая вакцинация может ухудшить работу иммунной системы. Возможно развитие аутоимунных заболеваний с поражением какого-либо органа.



Основные направления вакцинных туров ориентированы на Европу. Россияне могут поставить любую вакцину, которую одобрили в ВОЗ. Спрос на такие путешествия стремительно вырос особенно после сообщений о том, что отечественный препарат не спешат одобрять зарубежные эксперты. Большим спросом пользуются туры в ФРГ, где можно вакцинироваться препаратом Johnson&Johnson. Для защиты от коронавируса достаточного одного укола.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости