Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 235,8 миллиона

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6 октября 2021, 09:43 Источник: Университет Джонса Хопкинса

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 235,8 миллиона. Соответствующую информацию предоставил американский Университет Джонса Хопкинса.

В учреждении уточнили, что в общей сложности в мире к настоящему моменту зарегистрировали 235 807 157 случаев заражения COVID-19.

В Университете Джонса Хопкинса добавили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались на планете 4 816 287 человек.

В список стран с более чем 20 миллионами случаев заражения COVID-19 входят Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

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