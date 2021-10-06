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Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для выполнения пассажирских рейсов

, 09:05 Источник: ТАСС

Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для выполнения пассажирских рейсов
салон самолета, pixabay.com

В среду, 6 октября, стало известно, что компания "Азербайджанские авиалинии" начала использовать воздушное пространство Армении в целях осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань.

В сообщении азербайджанского авиаперевозчика уточняется, что с сегодняшнего дня авиакомпания начала использовать воздушное пространство над армянской территорией для перелета из Баку в Нахичевань.

Согласно последней информации, вышеуказанный шаг показывает решительную готовность азербайджанской стороны к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, отвечающей интересам всех приграничных государств.

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