Матвиенко сообщила, что личная встреча Путина и Пашиняна состоится в скором времени
4 октября 2021, 18:35Источник:
ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном заявила о скорой встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Спикер Совфеда напомнила, что президент РФ и премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2021 году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров.
Как пояснила Матвиенко, новая личная встреча Путина и Пашиняна уже готовится. По ее словам, такие интенсивные контакты "задают тон всему комплексу российско-армянских отношений: и экономических, и гуманитарных, и в сфере здравоохранения, образования, культуры, политических вопросов, практически во всех сферах".
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