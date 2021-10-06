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Штамм COVID-19 «дельта» за неделю расширил свою географию с 187 до 192 стран

, 08:00 Источник: ТАСС

Штамм COVID-19 «дельта» за неделю расширил свою географию с 187 до 192 стран
COVID-19, pixabay.com

Утром в среду во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм COVID-19 "дельта", отличающийся высокой заразностью, за минувшую неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий.

Подчеркивается, что за прошедшие семь дней география штамма "дельта" расширились с 187 до 192 государств.

В ВОЗ уточнили, что полнился также список стран и территорий, в которых зарегистрированы штаммы коронавируса нового типа "альфа", "бета" и "гамма".

Отметим, что все вышеуказанные варианты COVID-19 эксперты относят к категории "вызывающих обеспокоенность".

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