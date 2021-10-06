В ВОЗ заявили, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 9%

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6 октября 2021, 07:50 Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения в среду, 6 октября, сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за неделю уменьшилось на 9%, а летальных исходов – на 4%.

Уточняется, что свыше 3,1 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, а скончались более 54 тысяч пациентов.

Тенденция к снижению случаев инфицирования и смерти от COVID-19 наблюдается с августа.

Отмечается, что существенное снижение количества новых случаев заражения было зарегистрировано за семь дней в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), на территории Юго-Восточной Азии (на 19%) и Западно-Тихоокеанского региона (на 12%), а также в Америке (на 12%). За тот же период на 5% выросла заболеваемость в Европе.

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