В ВОЗ заявили, что за неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 9%

Всемирная организация здравоохранения в среду, 6 октября, сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за неделю уменьшилось на 9%, а летальных исходов – на 4%.
Уточняется, что свыше 3,1 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, а скончались более 54 тысяч пациентов.
Тенденция к снижению случаев инфицирования и смерти от COVID-19 наблюдается с августа.
Отмечается, что существенное снижение количества новых случаев заражения было зарегистрировано за семь дней в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), на территории Юго-Восточной Азии (на 19%) и Западно-Тихоокеанского региона (на 12%), а также в Америке (на 12%). За тот же период на 5% выросла заболеваемость в Европе.
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