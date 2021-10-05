В Тульской области врач шесть дней не приходил на вызов домой к ребёнку с COVID-19, и школьника госпитализировали в реанимацию

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5 октября 2021, 21:03 Источник: СКР

фото: pixabay.com

В Тульской области врач шесть дней не приходил на вызов домой к 11-летнему ребёнку с коронавирусной инфекцией COVID-19, и мальчика госпитализировали в реанимацию. Инцидент произошел в Киреевском районе, о нем написали в местных СМИ.

По результатам проведенной в следственном управлении СКР по Тульской области проверки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрошены мама мальчика, работники детской поликлиники и скорой помощи, выезжавшие по вызову к ребенку.

Расследование уголовного дела, находящегося на контроле в центральном аппарате СК России, продолжается.

Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве во вторник сообщил, что лично взял на контроль эту ситуацию.

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