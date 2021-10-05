InsideOver: российская подлодка «Североморск» может атаковать «Калибрами» прибрежные города США из центральной части Атлантики

Российская подводная лодка «Североморск» может атаковать ракетами «Калибр» прибрежные города Соединенных Штатов из центральной части Атлантики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Издание InsideOver пишет, что современные атомные субмарины, находящиеся на вооружении флота Российской Федерации, способны наносить удары по США на большом удалении от американской территории. К примеру, подлодка «Североморск» может быть оснащена ракетами «Калибр» и с их помощью атаковать прибрежные города Штатов, находясь в центральной части Атлантического океана.
Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEasе спрогнозировало, что Россия «превратит в кошмар» возможную будущую попытку Польши и других стран НАТО захватить Калининград.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.