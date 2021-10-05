InsideOver: российская подлодка «Североморск» может атаковать «Калибрами» прибрежные города США из центральной части Атлантики

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5 октября 2021, 20:34 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская подводная лодка «Североморск» может атаковать ракетами «Калибр» прибрежные города Соединенных Штатов из центральной части Атлантики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание InsideOver пишет, что современные атомные субмарины, находящиеся на вооружении флота Российской Федерации, способны наносить удары по США на большом удалении от американской территории. К примеру, подлодка «Североморск» может быть оснащена ракетами «Калибр» и с их помощью атаковать прибрежные города Штатов, находясь в центральной части Атлантического океана.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEasе спрогнозировало, что Россия «превратит в кошмар» возможную будущую попытку Польши и других стран НАТО захватить Калининград.

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