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InsideOver: российская подлодка «Североморск» может атаковать «Калибрами» прибрежные города США из центральной части Атлантики

, 20:34 Источник: «ПолитРоссия»

InsideOver: российская подлодка «Североморск» может атаковать «Калибрами» прибрежные города США из центральной части Атлантики
Российская подлодка, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская подводная лодка «Североморск» может атаковать ракетами «Калибр» прибрежные города Соединенных Штатов из центральной части Атлантики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание InsideOver пишет, что современные атомные субмарины, находящиеся на вооружении флота Российской Федерации, способны наносить удары по США на большом удалении от американской территории. К примеру, подлодка «Североморск» может быть оснащена ракетами «Калибр» и с их помощью атаковать прибрежные города Штатов, находясь в центральной части Атлантического океана.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEasе спрогнозировало, что Россия «превратит в кошмар» возможную будущую попытку Польши и других стран НАТО захватить Калининград.

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