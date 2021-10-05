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NetEasе: Россия «превратит в кошмар» возможную будущую попытку Польши и других стран НАТО оккупировать Калининград

, 17:42 Источник: «ПолитРоссия»

NetEasе: Россия «превратит в кошмар» возможную будущую попытку Польши и других стран НАТО оккупировать Калининград
Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «превратит в кошмар» возможную будущую попытку Польши и других стран Североатлантического альянса захватить Калининград. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Как пишет NetEasе, «некоторые польские эксперты полагают, что наступила хорошая возможность для оккупации Калининграда». Представители Польши считают, что на фоне ухудшения отношений между Москвой и Западом Варшава может рискнуть и организовать штурм российского эксклава, который в силу своего географического положения является проблемой для НАТО.

Издание предрекло, что РФ «превратит в кошмар» попытку захватить регион. В процитированной публикации отмечается, что «группировка российских войск в Калининграде действительно очень сильна». В случае нападения со стороны НАТО оно будет отбито. Последующий контрудар армии России заставит государства, пошедшие на агрессию, сожалеть о своем участии в этой операции, предсказали в NetEasе.

Как сообщалось ранее сегодня, The National Interest предупредил, что если Соединенные Штаты продолжат противостоять Москве и Пекину, «результатом может стать армагеддон», который приведет к концу Америки.

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