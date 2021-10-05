NI: если США продолжат противостоять России и Китаю, «результатом может стать армагеддон», который приведет к концу Америки

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5 октября 2021, 10:46 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если Соединенные Штаты продолжат противостоять России и Китаю, «результатом может стать армагеддон», который приведет к концу Америки. Соответствующее предупреждение высказано в материале иностранных СМИ.

National Interest (NI) пишет, что за последние несколько лет Вашингтон сделал несколько неоправданно провокационных шагов в отношении Москвы и Пекина. В числе данных шагов издание назвало попытку «оспорить российское господство в Балтийском и Черном морях» с помощью отправки туда военных кораблей и прошлогодние масштабные учения американских авианосных групп в Южно-Китайском море.

Как отмечается в процитированной публикации, действия Штатов привели к «еще более тесному сближению» РФ и КНР. Это повысило риск того, что Вашингтон может столкнуться с войной на два фронта – с Москвой в Европе и Пекином в Южно-Китайском море.

Если США продолжат противостоять России и Китаю, «результатом может стать армагеддон», который приведет к концу Америки, спрогнозировали в NI.

Ранее во вторник портал Avia.pro предсказал, что в случае военного конфликта КНР уничтожила бы Тайвань за несколько минут.

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