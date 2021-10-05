Сайт Avia.pro: в случае войны Китай уничтожил бы Тайвань за несколько минут

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5 октября 2021, 10:11 Источник: Avia.pro

Китайские истребители, Jin Danhua / globallookpress.com

В случае военного конфликта Китай уничтожил бы Тайвань за несколько минут. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что КНР несколько часов назад отработала условный удар по Тайваню, задействовав 52 самолета. Данная тренировка стала крупнейшей демонстрацией силы Пекина за весь период его противостояния с островным государством, отмечается в процитированной публикации.

Возможности Китая позволят ему в случае войны уничтожить Тайвань за несколько минут, указали авторы сайта.

Ранее сегодня тот же ресурс написал, что ВКС России в течение почти суток безостановочно бомбили боевиков в сирийском Идлибе после атаки беспилотников на базу в Хмеймиме.

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