Avia.pro: ВКС РФ в течение почти суток безостановочно бомбили боевиков в сирийском Идлибе после атаки дронов на базу в Хмеймиме

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5 октября 2021, 09:36 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС в течение почти суток безостановочно бомбили боевиков в сирийском Идлибе после атаки беспилотников на военную базу РФ в Хмеймиме. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад стало известно, что дроны бандитов, действующих на территории арабской республики, атаковали базу России в Хмеймиме. Налет отразила система ПВО, защищающая объект.

Сайт Avia.pro пишет, что после данного нападения ВКС РФ в течение почти суток безостановочно наносили удары по боевикам в провинции Идлиб. Судя по имеющимся сведениям, авиация применяла не только фугасные снаряды, но и бомбы объемного взрыва с целью нанесения силам противника максимального ущерба, отмечается в процитированной публикации.

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