Сайт Avia.pro: к атаке дронов боевиков на российскую базу в сирийском Хмеймиме мог быть причастен американский самолет-шпион

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4 октября 2021, 18:43 Источник: Avia.pro

Российская база в сирийском Хмеймиме, Vadim Savitsky / globallookpress.com

К атаке беспилотников боевиков на российскую базу в сирийском Хмеймиме мог быть причастен американский самолет-шпион. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

«Московский комсомолец» пишет, что жители сирийского города Джабла сообщили о нападении дронов бандформирований на базу РФ в Хмеймиме. Система противовоздушной обороны, прикрывающая военный объект, смогла отразить налет.

Портал Avia.pro, в свою очередь, отмечает, что к атаке мог быть причастен американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent. Согласно имеющимся сведениям, данная машина во время нападения беспилотников находилась в воздушном пространстве в нескольких десятках километров от базы. Авторы сайта предположили, что «Вашингтон вполне может оказывать пособничество как Турции, так и подконтрольным ей боевикам».

Ранее сегодня тот же ресурс проинформировал, что ВКС России успешно бомбят поддерживаемых Анкарой бандитов рядом с турецкими военными объектами в Сирии.

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