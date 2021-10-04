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Avia.pro: ВКС России успешно бомбят поддерживаемых Анкарой боевиков рядом с военными объектами Турции в Сирии

, 12:13 Источник: Avia.pro

Avia.pro: ВКС России успешно бомбят поддерживаемых Анкарой боевиков рядом с военными объектами Турции в Сирии
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС успешно бомбят поддерживаемых Анкарой боевиков рядом с турецкими военными объектами в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что за последнее время Анкара значительно увеличила свое военное присутствие в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Сайт отмечает, что в ответ на это ВКС РФ начали наносить удары по боевикам рядом с объектами Турции. В процитированной публикации указывается на успешность данных атак.

Ранее тот же ресурс сообщил о срыве разведывательной миссии американского самолета P-8A Poseidon рядом с базами России в Сирии.

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