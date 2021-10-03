Портал Avia.pro сообщил о срыве разведывательной миссии американского самолета P-8A Poseidon рядом с базами России в Сирии

Разведывательная миссия американского патрульного самолета P-8A Poseidon рядом с военными базами России в Сирийской Арабской Республике была сорвана. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.
Сайт Avia.pro информирует, что прошлой ночью P-8A Poseidon попытался провести разведку рядом с сирийскими базами РФ. Согласно имеющимся сведениям, миссия продлилась всего шесть минут и была сорвана.
Авторы портала предположили, что самолет Соединенных Штатов перехватили российские истребители.
Ранее сегодня тот же ресурс написал, что протурецкие боевики предложили обратить в бегство военных РФ на севере Сирии ударом ракет по городам.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.