Портал Avia.pro сообщил о срыве разведывательной миссии американского самолета P-8A Poseidon рядом с базами России в Сирии

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3 октября 2021, 17:29 Источник: Avia.pro

Самолет P-8A Poseidon, US Navy / globallookpress.com

Разведывательная миссия американского патрульного самолета P-8A Poseidon рядом с военными базами России в Сирийской Арабской Республике была сорвана. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Сайт Avia.pro информирует, что прошлой ночью P-8A Poseidon попытался провести разведку рядом с сирийскими базами РФ. Согласно имеющимся сведениям, миссия продлилась всего шесть минут и была сорвана.

Авторы портала предположили, что самолет Соединенных Штатов перехватили российские истребители.

Ранее сегодня тот же ресурс написал, что протурецкие боевики предложили обратить в бегство военных РФ на севере Сирии ударом ракет по городам.

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