Avia.pro: протурецкие боевики предложили обратить в бегство российских военных на севере Сирии ударом ракет по городам

Протурецкие боевики предложили обратить в бегство российских военных на севере Сирийской Арабской Республики ударом ракет по городам. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, поддерживаемые Анкарой бандиты предложили атаковать ракетами города в северной части Сирии, полагая, что это обратит в бегство военных РФ.
Согласно сведениям агентства SANA, представители запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама восемь ракет с отравляющими веществами.
Ранее сегодня ресурс Avia.pro отметил, что субмарины «Варшавянка» в Средиземном море могут ударить снарядами «Калибр» по боевикам в Идлибе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.