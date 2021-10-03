Avia.pro: протурецкие боевики предложили обратить в бегство российских военных на севере Сирии ударом ракет по городам

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3 октября 2021, 15:25 Источник: Avia.pro

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Протурецкие боевики предложили обратить в бегство российских военных на севере Сирийской Арабской Республики ударом ракет по городам. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, поддерживаемые Анкарой бандиты предложили атаковать ракетами города в северной части Сирии, полагая, что это обратит в бегство военных РФ.

Согласно сведениям агентства SANA, представители запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама восемь ракет с отравляющими веществами.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro отметил, что субмарины «Варшавянка» в Средиземном море могут ударить снарядами «Калибр» по боевикам в Идлибе.

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