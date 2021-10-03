Сайт Avia.pro: российские подлодки в Средиземном море могут атаковать «Калибрами» протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 октября 2021, 11:54 Источник: Avia.pro

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подлодки, находящиеся в Средиземном море, могут атаковать ракетами «Калибр» протурецких боевиков, действующих в сирийском Идлибе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что «специалисты обращают внимание на недавнее прибытие в Сирию сразу четырех российских дизель-электрических подводных лодок проекта “Варшавянка”». В процитированной публикации отмечается, что данные субмарины могут ударить «Калибрами» из Средиземного моря по поддерживаемым Анкарой бандитам в Идлибе.

Сайт указал на то, что за последние сутки обстановка в провинции обострилась. По имеющимся сведениям, боевики пытаются атаковать позиции сирийских военных, чтобы не допустить проведения их наземной операции в южной части Идлиба.

Ранее в воскресенье тот же самый ресурс проинформировал, что американский самолет-шпион провел многочасовую разведку рядом с базами РФ в Сирии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости