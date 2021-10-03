Avia.pro: американский самолет-шпион провел многочасовую разведку рядом с военными базами России в Сирии

Самолет-шпион Соединенных Штатов провел многочасовую разведку рядом с военными базами Российской Федерации в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что американский Boeing RC-135U Combat Sent осуществил многочасовую разведывательную операцию рядом с базами РФ в сирийских Хмеймиме и Тартусе. В процитированной публикации отмечается, что «каких-либо серьезных провокаций ВВС США пытались избежать».
Как сообщалось ранее в субботу, военный корреспондент Олег Блохин высказал точку зрения, согласно которой России следует готовиться к вооруженному противостоянию с Турцией на территории Сирии.
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