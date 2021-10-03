Avia.pro: американский самолет-шпион провел многочасовую разведку рядом с военными базами России в Сирии

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3 октября 2021, 10:24 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Самолет-шпион Соединенных Штатов провел многочасовую разведку рядом с военными базами Российской Федерации в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что американский Boeing RC-135U Combat Sent осуществил многочасовую разведывательную операцию рядом с базами РФ в сирийских Хмеймиме и Тартусе. В процитированной публикации отмечается, что «каких-либо серьезных провокаций ВВС США пытались избежать».

Как сообщалось ранее в субботу, военный корреспондент Олег Блохин высказал точку зрения, согласно которой России следует готовиться к вооруженному противостоянию с Турцией на территории Сирии.

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