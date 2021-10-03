Военкор Олег Блохин: России нужно готовиться к вооруженному противостоянию с Турцией в Сирии

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3 октября 2021, 08:30

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Российской Федерации, помогающей властям в Дамаске в ликвидации боевиков, действующих на территории Сирии, нужно готовиться к вооруженному противостоянию с Турцией в арабской республике. Соответствующую точку зрения высказал военный корреспондент Олег Блохин.

«На сегодня идет наращивание турецкой группировки в Идлибской зоне, увеличение числа наблюдательных пунктов, полная замена всех существующих органов власти на протурецкие», — пишет Блохин в публикации, размещенной в Telegram-канале WarGonzo.

Также журналист констатировал, что в настоящий момент Анкара проводит «поглощение и ребрендинг» сирийских террористических группировок и предпринимает попытки «вывода» их в разряд вооруженной оппозиции, полностью лояльной и подконтрольной Турции.

«Стоит ли ожидать вооруженного противостояния с турками? Конечно, стоит», — отметил Олег Блохин.

Он призвал российскую сторону готовиться к такому сценарию.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что армия Сирии задействовала для ударов по бандформированиям в южном Идлибе реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».

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