The Telegraph: коронавирус мог начать распространяться в Ухане уже летом 2019 года

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5 октября 2021, 09:15 Источник: The Telegraph

COVID-19, pixabay.com

Компания по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0 провела исследование и пришла к выводу, что коронавирус уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года.

Анализ Internet 2.0 посвящался контрактам на приобретение оборудования для ПЦР-лабораторий в китайской провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань. Согласно данным исследования, расходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились практически в два раза, причем значительный рост трат был выявлен именно летом 2019 года.

Предполагается, что увеличение расходов было связано с закупками со стороны организаций по контролю и профилактике заболеваний. В частности, речь идет о Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военной больнице в Ухане, Уханьском институте вирусологии и Уханьском научно-техническом университете.

В компании Internet 2.0 полагают, что коронавирус начал распространяться в Ухане уже в мае 2019 года, а активный рост заболеваемости произошел летом.

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