Российские врачи предрекли людям массовые нарушения психики из-за COVID-19

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4 октября 2021, 15:21

pixabay.com

Коронавирусная инфекция сказывается не только на физическом здоровье человека. По словам врачей-психиатров, в течение последних двух лет людям стала чаще требоваться психологическая помощь.

В ВОЗ ранее отметили, что коронавирус воздействовал на психику миллионов людей. Имеются в виду в том числе вызываемые COVID-19 тревога и страх. По мнению некоторых, коронавируса не существует. Есть и те, кто очень боится подхватить коронавирусную инфекцию. Люди беспокоятся насчет того, что им сложно будет жить в условиях ограничений по COVID-19.

По словам Леоноры Бедеровой, преподавателя Московского института психоанализа, люди становятся более уязвимыми к инфекциям, которые ранее могли обходить их стороной. “По моим сведениям, тревоги больше. Нынче эмоциональная неустойчивость и уязвимость увеличивают риск соматических расстройств Это аукается гипертоническими кризами”, - сказала она.

Александр Федорович, врач-психиатр высшей квалификационной категории, отметил, что сегодня напряженность у людей никуда не делась, однако они реагируют на инфекцию не так, как в минувшем году. Он подчеркнул, что в настоящее время граждане опасаются в большей степени проблем усталости и агрессии, пишет Общественная служба новостей.

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