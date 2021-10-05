Military Watch: подлодка проекта «Ясень», оснащенная гиперзвуковыми «Цирконами», сможет дважды уничтожить авианосную группу США

Аргументы Недели → В мире 13+

5 октября 2021, 08:02 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российская подводная лодка проекта «Ясень», оснащенная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сможет дважды уничтожить авианосную группу Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Некоторое время назад стало известно о том, что РФ впервые осуществила пуск «Циркона» с атомной субмарины. В испытаниях приняла участие подлодка «Северодвинск» проекта «Ясень».

Military Watch пишет, что высокая маневренность «Циркона», скорость в 9 единиц Маха и дальность полета свыше тысячи километров дают снаряду преимущество перед его предшественником «Калибром». Данный боеприпас на момент своего появления «был гораздо более современной и универсальной конструкцией, чем все его известные западные конкуренты», отмечает американское издание.

В публикации Military Watch, пересказанной «ПолитРоссией», указывается на то, что вооруженная «Цирконами» субмарина класса «Ясень» сможет дважды уничтожить авианосную группу США.

Ранее во вторник портал Avia.pro написал, что комплекс РЭБ «Мурманск-БН» в Калининградской области способен «оставить все силы НАТО в Европе без связи».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости