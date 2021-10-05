Avia.pro: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» в Калининградской области может «оставить все силы НАТО в Европе без связи»

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» в Калининградской области может «оставить все силы НАТО в Европе без связи». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Некоторое время назад китайский портал Sohu указал на то, что развернутый на территории российского эксклава «Мурманск-БН» позволит Москве «обуздать высокомерие американских военных».
Сайт Avia.pro, процитировавший публикацию Sohu, отметил, в свою очередь, что данный комплекс способен «оставить все силы НАТО в Европе без связи». Ресурс пишет, что благодаря «Мурманску-БН», дальность воздействия которого составляет порядка трех тысяч километров, «Россия в один миг может полностью отключить связь на всей территории Европы, в результате чего ни одно из подразделений НАТО не сможет самостоятельно функционировать».
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