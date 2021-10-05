В Facebook заявили, что сбой в работе соцсети не привел к раскрытию данных пользователей

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5 октября 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

Facebook, pixabay.com

В компании Facebook, комментируя произошедший накануне сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, подчеркнули, что вышеуказанный инцидент не привел к раскрытию личных данных пользователей.

Ранее интернет-издание Privacy Affairs заявило, что данные 1,5 миллиарда пользователей социальной сети Facebook якобы были выставлены на продажу на черном рынке.

Сегодня в компании Facebook отметили, что не располагают доказательствами того, что подобные данные попали под угрозу в период сбоя.

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