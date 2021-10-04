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Портал Privacy Affairs сообщил об утечке личных данных 1,5 миллиардов пользователей Facebook

, 22:42 Источник: РИА Новости

Портал Privacy Affairs сообщил об утечке личных данных 1,5 миллиардов пользователей Facebook
фото: pixabay.com

Личные данные, имена, физические и электронные адреса, телефонные номера, 1,5 миллиардов пользователей Facebook выставили на продажу на чёрном рынке.

Эту информацию раскрыло интернет-издание Privacy Affairs. Официально информация  пока не подтверждена.

Ресурс напомнил, что в конце сентября пользователь одного из хакерских ресурсов предупредил о получении доступа к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда пользователей.

Портал Privacy Affairs написал, что теперь база выставлена на продажу. Как отмечает ресурс, это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook, - передает РИА Новости.

От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.

Ранее сайт Downdetector сообщил о жалобах пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp из России, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран мира. Позже пользователи стали сообщать и сбоях в Telegram, Twitter, Google и TikTok. 

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