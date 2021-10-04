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В Госдепе заявили, что США продолжат выступать против «Северного потока — 2»

, 21:59 Источник: ТАСС

В Госдепе заявили, что США продолжат выступать против «Северного потока — 2»
Нед Прайс, фото: Тwitter.com/nedprice

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник прокомментировал сообщение о том, что компания «Газпром» начала процедуру по заполнению газом первой нитки трубопровода «Северный поток — 2».

В ходе брифинга Нед Прайс заявил, что США продолжают считать «Северный поток — 2» российским геополитическим проектом и выступают против него. Представитель Госдепа подчеркнул, что политика Вашингтона предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад.

По словам Прайса, США продолжают выполнять законодательство, в том числе по выполнению санкций против России.

Напомним, после того, как представители датского энергетического агентства сообщили, что вторая нитка «Северного потока — 2» готова к эксплуатации, включая сертификацию, «Газпром» начал процедуру по заполнению газом первой нитки газопровода. 

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