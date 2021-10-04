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Началась процедура по заполнению газом «Северного потока — 2»

, 17:59

Началась процедура по заполнению газом «Северного потока — 2»
Nord Stream AG, globallookpress.com

С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2».
Компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнять газом трубопровод. Первая нитка будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

Оператор Nord Stream 2 AG отметил, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются,- передаёт RT.
В Дании оценили готовность трубопровода к эксплуатации. Как заявили представители датского энергетического агентства, вторая нитка «Северного потока — 2» готова к эксплуатации, включая сертификацию,- сообщает РИА Новости.

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