EurAsian Times: видео успешных испытаний гиперзвуковых ракет России «приводят Пентагон в бешенство»

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4 октября 2021, 21:56 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Видео успешных испытаний российских гиперзвуковых ракет «приводят Пентагон в бешенство». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах индийских средств массовой информации.

EurAsian Times пишет, что РФ «взяла мир штурмом с помощью своих уникальных систем наземного, воздушного и морского базирования». В числе данных средств поражения издание назвало гиперзвуковые снаряды «Авангард», «Кинжал» и «Циркон».

Некоторое время назад стало известно о том, что флот России впервые осуществил пуск «Циркона» с атомной субмарины. Соответствующий ролик выложило на своем YouTube-канале Минобороны страны.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации EurAsian Times отмечается, что видео успешных испытаний гиперзвуковых ракет Москвы «приводят Пентагон в бешенство». Как указывает индийское издание, также Соединенные Штаты раздражает то, что РФ не собирается останавливаться на достигнутом. В настоящий момент российские специалисты работают над созданием еще одной гиперзвуковой ракеты, получившей кодовое название Х-95. Этот боеприпас предназначен для самолета Ту-22М3М и перспективного бомбардировщика ПАК ДА.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Baijiahao написал, что новость о маневрах флота РФ в море Лаптевых вызвала панику в США.

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