Baijiahao: «Новость о маневрах российского флота в море Лаптевых вызвала панику в США»

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4 октября 2021, 21:25 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Новость о маневрах российского флота в море Лаптевых вызвала панику в Соединенных Штатах. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад корабли Северного флота РФ провели в море Лаптевых учения, в рамках которых были отработаны высадка десанта, а также отражение воздушной атаки условного противника. К тренировке привлекли расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

«Новость о маневрах российского флота в море Лаптевых вызвала панику в США», — пишет портал Baijiahao.

В публикации китайского сайта, пересказанной «ПолитРоссией», указывается на то, что после учений в американских СМИ появилось большое количество материалов, в которых западные эксперты предрекают Вашингтону поражение в битве с Москвой за Арктику. Специалисты отметили, что Штаты и их союзники уступают РФ по количеству арктических баз и ледоколов, имеют слишком мало опыта действий в условиях экстремально низких температур.

Как сообщалось ранее сегодня, отставной полковник Виктор Баранец заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» «может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана».

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