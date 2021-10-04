Баранец: российский гиперзвуковой «Циркон» «может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана»

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4 октября 2021, 19:10 Источник: «360»

Американский авианосец Gerald R. Ford, Petty Officer 1st Class William / globallookpress.com

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» «может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана». На это в разговоре со СМИ указал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад стало известно о том, что флот РФ впервые осуществил пуск «Циркона» с атомной субмарины. По словам Баранца, данная ракета была создана, чтобы нивелировать преимущество Соединенных Штатов в количестве авианосцев.

«Против нее нет противоядия. Это раз. Во-вторых, если мы запустим эту ракету в массовое производство, она будет стоить 500 тысяч долларов. А американский авианосец стоит 10–12 миллиардов долларов. На одном авианосце — четыре тысячи моряков, на другом — пять. И вот эта ракета может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее в понедельник, портал «Репортер» написал, что Евросоюз рискует потерять Прибалтику в случае военного конфликта с Россией.

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