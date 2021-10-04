«Репортер»: Евросоюз может потерять Прибалтику в случае войны с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

4 октября 2021, 08:22 Источник: «Репортер»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Европейский союз может потерять Прибалтику в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал «Репортер» пишет, ссылаясь на хорватский YouTube-канал Binkov's Battlegrounds, что в случае войны с РФ Евросоюз рискует потерять прибалтийские республики. Сайт отмечает, что армии Латвии, Литвы и Эстонии «весьма слабы». Если российские силы пойдут в наступление, они должны в короткие сроки взять под контроль территорию названых государств.

В видео Binkov's Battlegrounds, использованном авторами «Репортера», ставится под сомнение то, что разобщенные страны ЕС будут способны отвоевать Прибалтику.

Как сообщалось ранее, вьетнамский ресурс Soha указал на то, что комбинированный маневр армии России на учениях «Запад-2021» «ошеломил» представителей США и НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости