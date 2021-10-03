Soha: комбинированный маневр армии России на учениях «Запад-2021» «ошеломил» представителей США и НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

3 октября 2021, 16:32 Источник: «ПолитРоссия»

Учения «Запад-2021», MOD Russia / globallookpress.com

Комбинированный маневр армии Российской Федерации на учениях «Запад-2021» «ошеломил» представителей Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном во вьетнамском сегменте интернета.

Портал Soha пишет, что в зарубежном военном сообществе внимательно следили за прошедшими в сентябре российско-белорусскими учениями «Запад-2021». Осуществленный в ходе них комбинированный маневр армии РФ «ошеломил» представителей США и НАТО, отметил сайт.

«Российские самолеты, танки, артиллерия одновременно перешли в атаку и открыли огонь по условному противнику в рамках беспрецедентных по масштабу учений “Запад-2021”», — указывается в публикации Soha.

Ресурс добавил, что силы России и Белоруссии во время маневров «продемонстрировали первоклассное боевое мастерство и современное вооружение, которое вызывает зависть у многих стран».

Как сообщалось ранее сегодня, сетевое издание Avia.pro написало, что протурецкие боевики предложили обратить в бегство военных РФ на севере Сирии ударом ракет по городам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости