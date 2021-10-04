Издание Avia.pro: российские военные применили в Сирии новую тактику уничтожения боевиков с помощью дрона

Российские военные применили в Сирии новую тактику уничтожения боевиков с помощью беспилотника. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Сетевое издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад на позиции сирийских бандформирований с помощью разведывательного дрона был сброшен небольшой квадрокоптер со взрывчаткой. Когда боевики обступили его, заряд детонировал. В результате погибли четверо джихадистов, еще трое ранены.
Военные РФ применили эту тактику в Сирии впервые, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в понедельник тот же портал написал, что к атаке беспилотников на российскую базу в сирийском Хмеймиме мог быть причастен американский разведывательный самолет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.