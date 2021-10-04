Издание Avia.pro: российские военные применили в Сирии новую тактику уничтожения боевиков с помощью дрона

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4 октября 2021, 19:35 Источник: Avia.pro

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Российские военные применили в Сирии новую тактику уничтожения боевиков с помощью беспилотника. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад на позиции сирийских бандформирований с помощью разведывательного дрона был сброшен небольшой квадрокоптер со взрывчаткой. Когда боевики обступили его, заряд детонировал. В результате погибли четверо джихадистов, еще трое ранены.

Военные РФ применили эту тактику в Сирии впервые, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник тот же портал написал, что к атаке беспилотников на российскую базу в сирийском Хмеймиме мог быть причастен американский разведывательный самолет.

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