Глава компании «Оператор ГТС Украины» Макогон опроверг возобновление транзита газа в Венгрию

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4 октября 2021, 10:50

плита, фото: pixels.com

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что транзит газа в Венгрию через украинскую территорию возобновился в воскресенье, 3 октября.

«Пресса распространяет информацию о том, что Газпром восстановил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует реальности», - написал он в Facebook.

Макогон добавил, что сейчас идет «незначительный поток газа» из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт голубого топлива европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ.

Напомним, что 1 октября «Газпром» приостановил транзит голубого топлива в Венгрию через украинскую территорию, несмотря на то, что соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый год.

Экономист Алексей Кущ предупредил украинцев о «газовой инквизиции» и «очищении морозом».

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