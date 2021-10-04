Экономист Кущ предрек Украине «газовую инквизицию» и «очищение морозом»

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4 октября 2021, 08:37 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Экономист Алексей Кущ предупредил украинцев о «газовой инквизиции» и «очищении морозом». По его словам, реальную ценность реформ «Нафтогаза» можно будет увидеть в кризис.

Кущ пояснил, что эффективность реформ в украинском «Нафтогазе» можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. Эксперт отметил, что эти реформы хорошо работают, когда есть 3 миллиарда долларов за транзит и возможность летом закачивать в хранилища дешевого голубое топливо, а зимой продавать потребителю дорогое.

«Цена "реформ" Нафтогаза - это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС, мощности которого не интересны никому: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам»,- высказал он.

По его словам, резкая реакция украинских властей на заключение контракта между Будапештом и «Газпромом» в обход Киева объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну переместился из Словакии в Венгрию. Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом «накрывается медным тазом» и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится, предположил Кущ.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами»,- уточнил он.

Кущ подчеркнул, что грядущая «газовая инквизиция» будет во благо.

Ранее сообщалось, что 27 сентября генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор подписали долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год в течение последующих 15 лет.

В МИД Украины заявили, что Венгрия заключила контракт с РФ на поставку газа в обход Киева, и тем самым наносит ущерб двусторонним отношениям. Оба государства взаимно вызвали послов.

1 октября «Газпром» приостановил транзит голубого топлива в Венгрию через украинскую территорию, несмотря на то, что соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый год. 3 октября поставки газа были возобновлены.

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