Российские подлодки «Варшавянка» на вооружении Алжира устроили погоню за израильской субмариной в Средиземном море

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4 октября 2021, 10:22

Подводная лодка проекта «Варшавянка», MOD Russia / globallookpress.com

Российские подлодки «Варшавянка», состоящие на вооружении флота Алжира, устроили погоню за израильской субмариной в Средиземном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Как информирует издание Middle East Monitor, на прошлой неделе алжирские военные обнаружили израильскую подлодку «Дельфин» на краю международных вод североафриканской страны. За «Дельфином» погнались две «Варшавянки». Они вынудили оппонента всплыть и покинуть обозначенный район.

Согласно имеющимся сведениям, субмарина Израиля прибыла туда, чтобы отследить учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» с одной из алжирских «Варшавянок».

Ранее сайт Avia.pro сообщил о срыве разведывательной миссии американского самолета P-8A Poseidon рядом с базами России в Сирии.

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