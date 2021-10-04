Адвокаты Саакашвили впервые после его задержания прибыли в тюрьму для встречи

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4 октября 2021, 09:52 Источник: РИА Новости

тюрьма, фото: pixels.com

Адвокаты задержанного в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили прибыли к своему подзащитному в пенитенциарное учреждение № 12 в Рустави. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил один из правозащитников Бека Басилая.

«Мы уже заходим внутрь», - уточнил он.

Адвокаты пообещали рассказать о деталях встречи с Саакашвили после ее завершения. Отмечается, что это первое общение экс-президента с юристами после задержания.

Ранее сообщалось, что к задержанному в пятницу Саакашвили в тюрьме относятся «прекрасно». Большинство сотрудников называют политика «господин президент».

Известно, что политик сам объявил о своем возвращении на родину спустя восемь лет. В МВД Грузии не сразу подтвердили нахождение Саакашвили на территории страны. Сейчас политик не намерен обсуждать, как пересек государственную границу, а также отказывается от еды. Он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

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