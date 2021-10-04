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KP.RU: к Саакашвили в тюрьме «прекрасное» отношение, его называют «господин президент»

, 08:58 Источник: kp.ru

KP.RU: к Саакашвили в тюрьме «прекрасное» отношение, его называют «господин президент»
Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress.com

Задержанного в Тбилиси Михаила Саакашвили называют в тюрьме «господин президент». Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал источник, близкий к ситуации.  

«Саакашвили сидит в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа»,- пояснил собеседник.

Отмечается, что к Саакашвили относятся «прекрасно». Большинство сотрудников, работающих в тюрьме, называют политика «господин президент».

«90 процентов тюремного персонала – его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним»,- цитирует слова источника kp.ru.

Напомним, что Саакашвили задержали в пятницу в Грузии. Он помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави. Политик заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Экс-президент сам объявил о своем возвращении на родину спустя восемь лет. В МВД Грузии не сразу подтвердили нахождение Саакашвили на территории страны. Сейчас политик не намерен обсуждать, как пересек государственную границу, а также отказывается от еды.

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