Талибы ликвидировали террористов в одном из округов Кабула

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4 октября 2021, 09:42 Источник: РИА Новости

талибы, Фото: Ahmad Kamal/XinHua/globallookpress.com

Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил, что члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России) ликвидировали ячейку террористов группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) в одном из округов Кабула.

«Прошлой ночью бойцы специального подразделения Исламского Эмирата провели операцию против боевиков ИГ в 17-м округе Кабула. В результате решительной и успешной операции убежище ИГ было полностью разрушено, все находящиеся там члены ликвидированы», - пояснил он.

Отмечается, что очевидцы слышали стрельбу из обычного и из тяжелого оружия в 17-м округе Кабула.

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