«Талибы» закрепляют средневековые порядки в Афганистане

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29 сентября 2021, 09:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан» окончательно закрепила средневековые порядки на территории Афганистана. На центральной площади города Герат недавно были повешены тела четырёх преступников, обвинённых в похищении бизнесмена.

Из источников СМИ известно, что вначале преступников обезвредила полиция. Потом четыре тела привезли на площадь, а затем три из них показали в других районах города. На вывешенной табличке было сказано, что «так будут наказываться похитители». Представители «Талибана» заявляют, что это показательная акция, цели которой – предупредить всех преступников о неизбежности наказаний. Весь процесс был естественно снят на видео и выложен в интернет. Аналитики окрестили это «шоу не для слабонервных». То, что произошло в Герате – это очевидно лишь малая часть творящегося беззакония в стране. Причём доподлинно неизвестно, являются ли на самом деле казнённые истинными виновниками преступлений.

Ближе к 27 сентября в интернет просочилась очередная новость о «странных» законах экстремистов. В новостях появились сведения о запрете для мужчин посещать барбершопы и брить бороды, так как это, по словам талибов, «противоречит нормам ислама». Примерно такие же порядки были введены в стране в 90-х годах, когда преступники находились у власти. Позднее, 28 сентября исламистская организация опровергла эти сведения. Член комиссии по культуре Минкульта и информации Афганистана сообщил, что правительство не направляло никаких предписаний, и всё, что пишется в социальных сетях, не относится к министерствам. А вот жители некоторых провинций опровергают уже слова талибов и заявляют, что стильные причёски и бритьё бород действительно подверглись запрету. Более того, по словам местных, террористы обещают жестоко наказывать всех, кто ослушается их законов.





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